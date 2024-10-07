ضربة جديدة لفليك.. نجم برشلونة يغيب عن موقعة الكلاسيكو!

بيان طبي من النادي الكتالوني..

تلقى هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سيئا قبل بدء فترة التوقف الدولي، التي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

وأعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، أن "الفحوصات التي أجريت هذا الصباح لفيران توريس أظهرت أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "سيتم تحديد موعد عودة توريس إلى التدريبات وفق تطور حالته (الطبية)".

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توريس سيغيب عن تدريبات برشلونة لمدة 8 أسابيع (شهرين)، ما يعني عدم لحاقه بمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر".

وكان فيران توريس قد تعرض للإصابة بعد 4 دقائق فقط من مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمس الأحد، ما أجبره على مغادرة الملعب في الدقيقة السادسة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ21 نقطة.