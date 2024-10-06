ماذا حدث في 22 دقيقة؟

شهدت بداية مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة على ملعب مينديزوروتزا أحداثًا مثيرة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الرابعة تعرض نجم البارسا فيران توريس لإصابة عضلية، أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة السادسة.

وأقدم المدرب هانز فليك على إشراك إريك جارسيا بدلًا من توريس في الدقيقة السادسة، بينما أمسك النجم الإسباني بالعضلة الخلفية وقت خروجه من الملعب.

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وبعد دقيقة واحدة، أرسل البرازيلي رافينيا عرضية مميزة من ضربة حرة إلى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 22، قدّم رافينيا مجهودًا فرديًا هائلًا توّجه بتمريرة متقنة إلى ليفاندفسكي أمام الشباك الخاوية، ليحرز الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز أمام ألافيس من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا عن مطارده ريال مدريد (الوصيف).