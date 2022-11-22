ضحية سعودية جديدة للانتصار التاريخي على الأرجنتين .. الشهراني خارج كأس العالم

لن يتمكن ياسر الشهراني من اللحاق بباقي مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

لكل معركة ضحاياها، تبدو هذه الجملة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذا ما تحدثنا عن انتصار المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي حقق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

الدقائق الأخيرة من المباراة التاريخية شهدت تدخلًا غير مقصود من محمد العويس حارس المنتخب السعودي على ياسر الشهراني الظهير الأيسر، تسبب في خروج الأخير من الملعب، بسبب قوة الاصطدام على مستوى الرأس.

شبكة "مرسال قطر" الإخبارية، أكدت أن الأشعة التي خضع لها الشهراني أكدت أنه أصيب في كسر بالفك وعظام الوجه، مع حاجته إلى تدخل جراحي عاجل بسبب النزيف الداخلي.

ذلك التشخيص يؤكد انتهاء المونديال بالنسبة إلى ياسر الشهراني، الذي قدم مباراة رائعة على الصعيد الدفاعي أمام الأرجنتين.

ابتعاد الشهراني عن كأس العالم يُضاف إلى تأكد غياب قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج عن باقي مباريات المونديال والذي لعب المباراة أساسيًا قبل الخروج من الملعب في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.