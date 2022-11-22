رينارد يُعلن انتهاء كأس العالم 2022 لسلمان الفرج

القائد غادر استاد لوسيل مصابًا

أصبح الأمر رسميًا للأسف .. أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية انتهاء كأس العالم لقائد الأخضر سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

الفرج الذي عانى من عدة إصابات في الأسابيع الأخيرة أبعدته طويلًا عن الملاعب تعرض لإصابة جديدة في الشوط الأول من مواجهة استاد لوسيل اضطر على أثرها مغادرة الملعب قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وقد شارك نواف العابد بدلًا منه.

الفرج أقلق الجميع حين ظهر عقب نهاية المباراة بعكازين، ولم يستطع التخلي عنهما خلال احتفاله بالانتصار السعودي التاريخي، وقد أعلن رينارد في تصريحات عقب اللقاء أن قائد الهلال من الصعب أن يلعب أي مباراة أخرى في كأس العالم.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد بعد ريمونتادا مذهلة قلب بها تأخره في الشوط الأول بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني.

الأخضر سيواجه بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 نوفمبر الجاري، فيما سيكون الختام أمام المكسيك في الـ30 من نفس الشهر.