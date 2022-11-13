ضحية اللعب العنيف .. ريال مدريد يطلب حماية فينيسيوس!

ريال مدريد قلق على البرازيلي من بطش الخصوم!

يشعر نادي ريال مدريد بالقلق على لاعبه فينيسيوس جونيور بسبب تعرضه للتدخلات القوية من قبل الخصوم الذين يتهموه باستفزازهم خلال المباريات.

فينيسيوس جونيور دخل في صدام كلامي مع فالي خيمينيز لاعب قادش، بعد تدخل الأخير بقوة على رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، في اللقاء الذي حسمه نادي العاصمة الإسبانية بهدفين لهدف.

وذكر تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح اليوم الأحد أن هناك قلق في ريال مدريد، حيث يعتقد النادي الملكي أنه يجب حماية فينيسيوس بشكل أكبر، حيث سلط كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الضوء على ما يحدث مع النجم البرازيلي مؤخرًا.

أنشيلوتي يدرك أن لكل لاعب شخصية مختلفة ومن الصعب تغييرها، حيث عمل معه على كيفية التركيز على المباريات وعدم الوقوع في أحاديث جانبية، والحفاظ على تركيزه لكنه يعتقد أن اللاعب يعاني بشكل متعمد وأنه يجب حمايته.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن حب اللاعب البرازيلي لامتلاك الكرة ومواجهة الخصوم لا يبرر الطريقة التي يُعامل بها داخل الملعب، وفي الوقت نفسه يعتقد النادي أيضًا أن فينيسيوس هو ضحية للعب العنيف وأن القواعد يجب أن تحمي جميع اللاعبين، وليس النجم البرازيلي الدولي فقط.