أنشيلوتي: فينسيوس مُستفز .. وما يُقال عن بنزيما هراء

أنشيلوتي يفسر أسباب تراجع أداء ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سلوك فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، والذي يراه البعض استفزازيًا، كما قيم حالة كريم بنزيما مهاجم الفريق والشائعات حول ابتعاده عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وقال أنشيلوتي عن استفزازات فينيسيوس: "يبدو أن فينيسيوس مستفز أنه الشخص الذي يتلقى أكبر عدد من الأخطاء وأكبر عدد من الصفعات وكذلك أكبر عدد من الدفعات، الواقع مختلف ويجب أن تحترمه على المستوى الشخصي، لا يُقال سوى القليل عن اللعب النظيف في إسبانيا ولكنه أكثر شيوعًا في البلدان الأخرى ويمكن أن يكون أهم شيء في كرة القدم، فينيسيوس يجب أن يتحسن، يدخل المرء الملعب للعب كرة القدم، وليس للاستفزاز، لكن بالطبع يمكنه التحسن لأنه شاب وسيفعل ذلك هو يحب كرة القدم ويلعب أفضل ما يمكن، الاستفزاز ليس بالعادة ومن يفعله غير صحيح ويصعب تعليمه لأنه يعتقد أنه لا يوجد استفزاز".

وأضاف الإيطالي متحدثًا عن الهزائم الأخيرة للفريق: "على الرغم من حقيقة أن النهاية لم تكن جيدة وأزعجتنا، إلا أن الهزيمة أمام لايبزيج أثرت علينا حقًا لكن البقية كانت جيدة جدًا، حقق هدف المركز الأول في دوري الأبطال وقد كلفنا بعض الغيابات مثل بنزيما أو كورتوا في بعض المباريات لست هنا للبحث عن أعذار رغم أن الفترة الأخيرة لم تكن جيدة ونريد أن نتركها وراءنا مع مباراة الغد".

وواصل مفسرًا سبب التراجع: "يمكن ملاحظته من خلال قلة المباريات واللاعبين الذين خاضوا عددًا أقل من المباريات لاحظوا ذلك إنه أمر طبيعي تمامًا".

وعن تغيب بنزيما عن الفريق بسبب كأس العالم أجاب أنشيلوتي: "لا أصدق ذلك هذا هراء، هو مصاب بانزعاجات في ساقيه، ولم يتعافى بنسبة 100% إنها ليست مشكلة خطيرة، لا يعانى من مشكلة كبيرة وسيشارك في المونديال".