صورة جديدة من روديجر تثير أزمة "دينية" .. واللاعب ويويفا يعلقان!

نجم ريال مدريد محط الأنظار من جديد

تسببت الصورة الرسمية لنجم ريال مدريد أنطونيو روديجر ليورو 2024 مع ألمانيا في أزمة استدعت تعليقاً من اللاعب والاتحاد الأوروبي.

ويلتقط يويفا صوراً يصل عددها 10 لكل لاعب من ال624 المشاركين بالبطولة ليتم استخدامها دعائياً عبر الميديا الخاصة بالبطولة.

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وظهر مدافع ألمانيا وهو يرفع إصبعه لأعلى، الحركة التي فسرها البعض من وسائل الإعلام والجمهور أنها إشارة إسلامية من قبل روديجر، كما سبق وحدث مع منشوره الخاص برمضان على إنستجرام.

وأتى الرد سريعاً من اللاعب عبر بيان نُشر في "بيلد" أن تلك الصورة قام بتصويرها يويفا في جلسة تصوير رسمية، وأن المصور هو من طلب منه فعل تلك الحركة، وليس بمفرده ولكن عديد اللاعبين الآخرين أيضاً.

ومن جانبها، ردت "يويفا" بتوضيح نشرته "ريليفو" بأن الإشارة التي يقوم بها روديجر في الصورة، ومثله أيضاً مارك أندريه تير شتيجن وعدة لاعبين آخرين بألمانيا، ترمز للاحتفال، ويمنع الاتحاج الأوروبي أي تلميحات سياسية أو دينية بصوره.