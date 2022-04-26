مبابي ينافس ماكرون بانتخابات الرئاسة بقرية فرنسية صغيرة!

لم تتوقف شعبية النجم الفرنسي كيليان مبابي في بلاده على كرة القدم فقط، بل وصل الأمر إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد الماضي.

وأعيد انتخاب إيمانويل ماكرون كرئيس لفرنسا في الجولة الثانية، ليستمر بمقعده لولاية أخرى بعد تفوقه على منافسيه.

ومن جانبه سبق أن دعا ماكرون إلى بقاء مبابي في باريس سان جيرمان، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب بالدوري الفرنسي.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية:"يجب أن نكافح من أجل استمراره في فرنسا وباريس لأنه لاعب رائع ومن دواعي سروري تواجده هنا".

ووفقًا لصحيفة "L'Est Republicain" الفرنسية، فإن شعبية مبابي امتدت إلى ظهور اسمه في انتخابات فرنسا، وبالتحديد في قرية تاليناي التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة.

ويأتي ذلك بعد حصول صاحب الـ23 سنة على 10 أصوات من ترشيحات الناخبين خلال انتخابات الرئاسة في بلاده.

ومن جانبه قال عمدة القرية عن هذه الواقعة:"رأينا واحدًا يخرج، ثم اثنان، ثم ثلاثة، لقد تم الأمر بشكل جيد وكأنها عملية اقتراع حقيقية".

وأضاف:"لم يكتب الاسم بالقلم ولكن عن طريق جهاز الكمبيوتر ثم تم طبعه".

ووجه رسالة إلى مبابي قائلًا:"لو أراد المجيء إلى هنا واكتشاف قريتنا فهو مرحب به".

يذكر أن مستقبل المهاجم الفرنسي يظل محل شكوك مستمرة قبل نهاية عقده في يونيو المقبل، حيث تظل الأمور حائرة بين استمراره مع باريس أو رحيله بالمجان إلى ريال مدريد.

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