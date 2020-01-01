صلاح ينافس ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش على لاعب القرن

قائمة من ألمع النجوم

تم الكشف عن قائمة أفضل اللاعبين في القرن عن الفترة من 2001 حتى 2020 التي تقدمها "Globe Soccer Awards" وضمت نجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.

الحفل السنوي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهذا العام سيقام استثنائياً بالسابع والعشرين من ديسمبر لمنح جوائز القرن وليس العام فقط كما جرت العادة.

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القائمة تصدرها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الأبرز في السنوات الماضية على الصعيد الفردي والرقمي والألقاب المحققة.

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وضمت القائمة المصري محمد صلاح بعد فتراته الناجحة مع ليفربول، روما، فيورنتينا، وبازل، ومساعدته الريدز على تحقيق لقب الدوري ودوري الأبطال في آخر عامين.

القائمة شهدت هيمنة إيطالية من جيل 2006 بتواجد جيانلويجي بوفون، فابيو كانافارو، أندريا بيرلو، وفرانشيسكو توتي بعد أن قادوا إيطاليا لكأس العالم وتألقهم مع أنديتهم.

وتواجد كذلك مدرب تشيلسي الحالي فرانك لامبارد ومواطنه ديفيد بيكهام وكذلك ستيفن جيرارد، والأوكراني أندري شيفشينكو، الهولندي آريين روبن، والإسبان إيكر كاسياس وأندريس إنييستا وتشافي وسيرخيو راموس

وضمت أيضاً القائمة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، ومواطنه كيليان مبابي، لوكا مودريتش النجم الكرواتي، الحارس الألماني مانويل نوير ومواطنه فيليب لام، البرتغالي لويس فيجو، البرازيليون رونالدو ورونالدينيو ونيمار وكاكا.

وتم الإعلان أيضاً عن قائمة المرشحين لافضل لاعب في العام الحالي وضمت رونالدو وميسي بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ وكذلك سيرج جنابري، ساديو ماني من ليفربول، هداف لاتسيو شيرو إيموبيلي، نجم ريال مدريد كريم بنزيما، وماركينوس من بي إس جي.

وسيشهد الحفل أيضاً جوائز أفضل مدرب عن القرن والعام، أفضل وكيل لاعبين في العقد المذكور، بالإضافة لتكريم أفضل الأندية في العام والقرن.