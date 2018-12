صلاح يصبح هدافاً للبريميرليج بعد التسجيل في ولفرهامبتون

واصل محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، تألقه مع النادي الإنجليزي هذا الموسم، بصناعة الفارق مرة أخرى أمام ولفرهامبتون.

صلاح افتتح التسجيل للريدز في المباراة التي تجمعه مع ولفز، مساء اليوم الجمعة بالجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

الدولي المصري أصبح بذلك هداف البطولة بـ11 هدف، بعد تخطيه المهاجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال صاحب العشر أهداف.

الهدف أيضاً يؤكد تفوق صلاح مع ليفربول في مباريات خارج الأرض بآخر مواجهتين مع الفريق الإنجليزي.

11 - Liverpool's Mohamed Salah has now scored more @premierleague goals than any other player this season (11). Phenomenal. #WOLLIV pic.twitter.com/B42tU8imS6 — OptaJoe (@OptaJoe) December 21, 2018