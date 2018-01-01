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صلاح يصبح هدافاً للبريميرليج بعد التسجيل في ولفرهامبتون

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الدولي المصري يصنع الفارق مرة أخرى لليفربول خارج ملعبه في الجولة الثامنة عشر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، تألقه مع النادي الإنجليزي هذا الموسم، بصناعة الفارق مرة أخرى أمام ولفرهامبتون.

صلاح افتتح التسجيل للريدز في المباراة التي تجمعه مع ولفز، مساء اليوم الجمعة بالجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

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الدولي المصري أصبح بذلك هداف البطولة بـ11 هدف، بعد تخطيه المهاجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال صاحب العشر أهداف.

الهدف أيضاً يؤكد تفوق صلاح مع ليفربول في مباريات خارج الأرض بآخر مواجهتين مع الفريق الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعدما أصبح هذا الهدف هو الرابع له بآخر مباراتين، حيث سجل هاتريك آخر في بورنموث الجولة قبل الماضية.

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ويطمح ليفربول في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار على صدارة البريميرليج، حيث سيترفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي بحالة حصده للثلاث نقاط.

ويأمل الريدز في تعثر سيتي بمواجهته غداً السبت على كريستال بالاس بملعب الإتحاد بنفس الجولة.

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