راموس: مورينيو رحل عن ريال مدريد منذ خمس سنوات ونحن سعداء من أجل رونالدو!

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس يبدي اندهاشه من حديث الصحافة الإسبانية المستمر عن جوزية مورينيو ويرد على تصريحات رونالدو الأخيرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد اندهاشه من حديث الصحافة الإسبانية المستمر عن إمكانية قدوم المدرب البرتغالي جوزية مورينيو إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وكان مورينيو قد أقيل هذا الأسبوع من تدريب مانشستر يونايتد عقب سلسلة النتائج السيئة وعودة الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، ليرتبط الحديث عن إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد مرة أخرى، والتي توج معها بالليجا عام 2012، وكأس الملك عام 2011.

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وعن هذا الأمر قال راموس البالغ من العُمر 32 عامًا: "لست أنا من أقرر من يكون مدرب ريال مدريد، مورينيو رحل عن الفريق منذ خمسة أعوام ولازال الحديث عن مورينيو".

كما أضاف المدافع الإسباني: "أمام ريال مدريد الآن فرصة للفوز بلقب جديد (كأس العالم للأندية)، ولكنكم تحدثوني عن مورينيو، قائد الفريق لا يقرر أبدًا هوية المدرب".

أما عن التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، فقال راموس: "لم نسمعه يتحدث عن ريال مدريد، الوقت الذي تواجد معنا شاهد بنفسه كيف تسير الأمور بين اللاعبين وأن المجموعة سر النجاح، نحن سعداء بأنه يقوم بعمل جيد".

يذكر أن رونالدو كان قد ألمح أنه يشعر بالارتياح في يوفنتوس وبشعور العائلة الواحدة، على عكس ريال مدريد.