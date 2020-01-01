صلاح يثير القلق بعد غيابه عن تدريبات ليفربول

هل أُصيب المصري؟

تحدثت تقارير عن غياب محمد صلاح عن تدريبات ناديه ليفربول، مما يثير المخاوف حول إصابة النجم المصري قبل أيام من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي سيعود الأسبوع المقبل بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عودة الفرق للتدريبات بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية.

وذكرت "إكسبريس" أن صلاح وأندرو روبرتسون قد غابا عن لقاء ليفربول التدريبي الودي، مما أدى للتحدث حول إصابة الثنائي وإمكانية غيابهما عن عودة الدوري.

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لاعب آخر لم يشارك في اللقاء الودي هو الحارس أدريان، بينما غاب جورجينيو فاينالدوم عن اللقاء الودي الفائت، مما فتح باب الحديث عن إراحة كلوب لبعض نجومه وليس معاناتهم من الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول سيخوض لقاء ودي جديد الأيام المقبلة ضد بلاكبرن، وذلك استعداداً لأولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون أمام إيفرتون.

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وسيعود الدوري الإنجليزي رسمياً يوم السابع عشر من يونيو بمباراتين، أبرزهم مانشستر سيتي مع آرسنال، وهناك أيضاً شيفيلد يونايتد وأستون فيلا بنفس اليوم.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 82 نقطة، وينقصه فقط ست نقاط من أجل التتويج رسمياً بلقب البطولة الغائب منذ عديد السنوات عن النادي.