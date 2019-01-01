صلاح يتوج تألقه مع ليفربول بجائزة لاعب الشهر

نجم ليفربول الأول الشهر الماضي

توج محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول، تفوقه مع الريدز في إبريل الماضي، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالفريق.

صلاح نجح في تسجيل 5 أهداف مع ليفربول خلال الشهر الماضي، وصنع 3 آخرين في الدوري الإنجليزي، ليقود الفريق للاستمرار في السباق لمطاردة مانشستر سيتي على الصدارة.

صلاح سجل ثنائية في هيديرسفيلد، وهدف في كلًا من نيوكاسل يونايتد، ساوثهامبتون وتشيلسي، حيث يعد الأخير من أجمل أهداف الموسم.

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وساهم صلاح أيضاً في انطلاقة ليفربول الأوروبية نحو النهائي، بتسجيله هدفاً بشباك بورتو البرتغالي في فوز الريدز 4/1 يوم 17 إبريل الماضي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

6⃣ games

5⃣ goals

... and THAT stunner against . 😱 @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. 🙌 pic.twitter.com/cxhRzyE6wW — FC (@LFC) May 10, 2019

وقال صلاح عقب الفوز بالجائزة:"كان شهراً عظيماً لنا حيث لعبنا بعض المباريات الهامة، لذلك نعم أنا سعيد جداً".

وأضاف:"الآن لدينا مباراة متبقية في الموسم بالدوري وأخرى في دوري الأبطال، هذا أهم شيء يجب التركيز فيه".

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وأما عن هدفه في شباك تشيلسي:"أعتقد أنه أحد الأهداف المفضلة لي بشكل عام، كما أنه ساعد الفريق على الفوز أيضاً".

جدير بالذكر أن صلاح يقترب بشدة من حصد لقب الحذاء الذهبي في البريميرليج للعام الثاني على التوالي، حيث يتصدر قائمة الهدافين بالنسخة الحالية بـ22 هدف، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.