صلاح يتوج تألقه مع ليفربول بجائزة لاعب الشهر

توج محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول، تفوقه مع الريدز في إبريل الماضي، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالفريق.

صلاح نجح في تسجيل 5 أهداف مع ليفربول خلال الشهر الماضي، وصنع 3 آخرين في الدوري الإنجليزي، ليقود الفريق للاستمرار في السباق لمطاردة مانشستر سيتي على الصدارة.

صلاح سجل ثنائية في هيديرسفيلد، وهدف في كلًا من نيوكاسل يونايتد، ساوثهامبتون وتشيلسي، حيث يعد الأخير من أجمل أهداف الموسم.

وساهم صلاح أيضاً في انطلاقة ليفربول الأوروبية نحو النهائي، بتسجيله هدفاً بشباك بورتو البرتغالي في فوز الريدز 4/1 يوم 17 إبريل الماضي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

... and THAT stunner against . 😱 @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. 🙌 pic.twitter.com/cxhRzyE6wW