صلاح يتحكم في مصير مبابي وليفربول يتحدى ريال مدريد

ليفربول يحتل صدارة السباق

يظل مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من أهم الملفات المحيرة في كرة القدم خلال الفترة الحالية، بسبب الغموض حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، وقرر المماطلة في التجديد، وسط مؤشرات قوية تؤكد رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يعتبر اللاعب من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي بناء على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

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ومن المقرر أن يحاول ريال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن المهمة ليست بهذه السهولة بوجود منافسة قوية من كبار أوروبا.

ليفربول برز ضمن أهم الأندية الراغبة في ضم مبابي، وسط تأكيدات حول تجاوز النادي الإنجليزي لريال مدريد في سباق ضم اللاعب.

تقارير فرنسية من الصحفي المعروف جيفروي جاريتيير، أشارت إلى أن ليفربول الآن في مركز الصدارة للحصول على خدمات مبابي في الصيف.

ويأتي ذلك نظرًا لإعجاب المدرب يورجن كلوب باللاعب، ولكن العملية قد تكون معقدة بسبب تمتع الريدز بخط هجوم مميز يتكون من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى رحيل أي منهم بالتزامن مع قدوم مبابي، لصعوبة قبول أحدهم الجلوس على دكة البدلاء الموسم القادم.

الأنظار تتجه حاليًا إلى محمد صلاح، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، مما يسهل كثيرًا من فكرة انضمام مبابي إلى الريدز ليجاور ماني وفيرمينو.

اللاعب نفسه تحدث مؤخرًا في تصريحات صحفية، عن إمكانية رحيله عن ليفربول لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

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ومن المقرر أن ترتبط محادثات باريس مع مبابي للتجديد، بمفاوضات ليفربول مع صلاح الذي ينتهي عقده في 2023، حيث قد يؤثر رحيل أي منهما على مستقبل الآخر.