كلوب: مستقبل صلاح؟ لا شيء مثل ذلك يزعج النادي أو يؤثر على الموسم!

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لم يتأثر بالأحاديث عن مستقبل محمد صلاح.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن ناديه لم يتأثر في الفترة الماضية بالحديث عن عقد محمد صلاح موقفه من الاستمرار مع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن مشاركة محمد صلاح مساء اليوم ضد مانشستر يونايتد شبه مؤكدة بالنسبة للجميع.

ورد كلوب على سؤال حول إذا ما كان موقف صلاح يؤثر على الفريق وقال: "لا أعتقد ذلك، مثل تلك الأمور طبيعية في كرة القدم".

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وأضاف: "الأمر ليس كأننا نجتمع ونتحدث عن تلك الأشياء، هذا غير شائع، كل ما في الأمر أننا نرد على الأسئلة التي يتم توجيهها لنا".

وأكمل تصريحاته مؤكدًا أن تلك الأمور لا تؤثر على الفريق: "في أغلب الأحيان الأمور لا تسير بذلك الشكل، لا أعتقد أن ذلك الأمر يؤثر على الموسم ولا تزعجنا".

وأردف عن موقف صلاح من مواجهة مانشستر يونايتد: "على الأرجح سيبدأ اللقاء، لا أعتقد أن ذلك يعد سرًا كبيرًا على أي شخص".

جدير بالذكر أن كلوب كان قد أبقى صلاح احتياطيًا في مواجهة بيرنلي الأخيرة التي خسرها الفريق بهدف نظيف قبل أن يدفع به كبديل.