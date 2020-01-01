صلاح محسن: لم أندم على التوقيع للأهلي، وسأختاره مجددًا

المهاجم المعار إلى سموحة يتحدث عن مستقبله

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي الذي انتقل إلى سموحة بالإعارة حتى نهاية الموسم خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير أنه لم يندم أبدًا على التوقيع للفريق الأحمر، وأنه سيختاره مجددًا لو عاد به الزمن للخلف.

محسن كان قد ارتدى القميص الأحمر في صفقة قياسية في الدوري المصري قبل عامين لكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة والحقيقية في ظل وجود مروان محسن ووليد أزارو في هجوم الأهلي وعدم الاستقرار الفني، إذ اعتمد الفريق على 3 مدربين خلال تلك الفترة.

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وقد أبدى رغبته الشهر الماضي بالرحيل لأي فريق يُتيح له فرصة اللعب بانتظام لتعزيز فرصه باللعب مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، ووصلته عروض من عدة أندية أبرزها إنبي وسموحة لكنه اختار الأخير، وقد كشف خلال حوار له مع برنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية أن اختياره جاء لضمان استمرارية اللعب.

مضيفًا "الأهلي نادٍ كبير وأي لاعب يحلم بالانتقال له، لم أندم أبدًا على تلك الخطوة ولو عاد بي الزمن سأوقع له مجددًا. أنا من طلبت الرحيل عن صفوف الفريق لأثبت جدارتي ولألعب كثيرًا حتى لا أفقد فرصة المشاركة مع المنتخب الأولمبي".

"فضلت سموحة على إنبي وانتقلت له للعودة للعب من جديد، المنافسة مع مهاجمه حسام حسن ستكون لصالح الفريق السكندري".

وعن مدربيه في الأهلي، قال المهاجم الشاب "لعبت مع باتريس كارتيرون ورينيه فايلر، لكني لم أفهم ما المشكلة مع مارتين لاسارتي. كارتيرون أفضل من لاسارتي، لقد نجح في الوصول لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم قلة الإمكانيات. فايلر مدرب ممتاز أتمنى له كل التوفيق".

مهاجم إنبي السابق أشاد بالمهاجم المغربي وليد أزارو مؤكدًا أنه مهاجم ذو إمكانيات كبيرة ولا يستحق الانتقادات الموجهة له، موضحًا كذلك أنه يتمنى أن يلعب مع المنتخب الأولمبي في مركز المهاجم الصريح ومشددًا أن المدير الفني للمنتخب "شوقي غريب" لم ينصحه بالخروج من الأهلي بل القرار جاء من داخله.

وعن فرصة الانتقال للزمالك، قال محسن "لن أنتقل للزمالك طالما أنا لاعب في الأهلي، قد يحدث إن خرجت لفريق آخر. هذا هو الاحتراف والأمر يُشبه الانتقال من ريال مدريد إلى برشلونة أو العكس".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلًا حول اللاعبين الكبار المرشح انضمامهم للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 "أرفض الحديث عن الأمر، لكني بالتأكيد أرحب بوجود محمد صلاح".

يُشار لأن المنتخب الأولمبي المصري نجح في التأهل للأولمبياد التي ستقام الصيف القادم في العاصمة اليابانية بعد تتويجه ببطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر مؤخرًا.