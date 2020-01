ماني يتفوق على محرز وصلاح ويحصد جائزة الأفضل في إفريقيا

حصل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ، على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، بعد المستوى المميز به طوال الموسم الماضي.

فوز ماني جاء في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة بمصر، بحضور مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء وجياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وجاء حصول النجم السنغالي على الجائزة، بعد منافسة شرسة مع محمد صلاح زميله في ليفربول، والجناح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي .

ونجح ماني في حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بتسجيله 22 هدفاً، بالتساوي مع صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال .

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1