صلاح يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول

3 أهداف للدولي المصري خلال الشهر الماضي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

توج محمد صلاح المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مستواه المميز مع الفريق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.

صلاح ظهر كأساسي في أربع مباريات مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وتألق بشكل لافت في معظمهم.

صلاح سجل 3 أهداف خلال أغسطس، حيث أحرز هدفاً في نورويتش سيتي وصنع آخر بنفس المباراة.

وتمكن من هز شباك أرسنال بثنائية في الفوز على المدفعجية بنتيجة 3/1، كما صنع هدفاً في الانتصار أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة.

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وغاب صلاح عن التسجيل خلال مباراتي الريدز أمام تشيلسي بالسوبر الأوربي، ساوثهامبتون في البريميرليج، ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية.

وتأتي الجائزة كدفعة معنوية كبيرة للدولي المصري، قبل مباراة الفريق القادمة أمام نيوكاسل يوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.