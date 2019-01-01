جماهير باريس سان جيرمان تُحضر مفاجأة جديدة لنيمار

وإدارة باريس سان جيرمان تتخذ إجراء احترازي

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن المفاجأة التي يُحضرها جمهور باريس سان جيرمان، لنجم الفريق نيمار جونيور، بعد انتهاء ارتباطه الدولي مع منتخب بلاده البرازيلي وعودته للنادي مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو بارزيان"، فإن التصريحات التي أدلى بها نيمار الأب أمس الثلاثاء، عن حزنه الشديد على ضياع فرصة عودته ابنه إلى برشلونة، أثارت غضب واستياء الجمهور أكثر من أي وقت مضى.

ولفت التقرير إلى أن الأغلبية الكاسحة من الجماهير، كانت تُفكر في فتح صفحة بيضاء جديدة مع ساحر "الماراكانا"، إلا أن تصريحات والده جاءت لتعقد الموقف مرة أخرى، وذلك قبل مواجهة ستراسبورج، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب "حديقة الأمراء".

وقالت الصحيفة، إنه بنسبة كبيرة سيواجه نفس مصير استقباله في مباراة باريس الأولى على ملعب "حديقة الأمراء"، عندما رفع الجمهور لافتات تحمل عبارات لاذعة ضده، تعبيرًا عن غضبهم منه، لتمسكه بالرحيل عن النادي.

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وبالتزامن مع هذه التقرير، أشارت صحيفة "ليكيب" المقربة من النادي الباريسي، إلى أن الإدارة تعتزم تأجيل فكرة الدفع بنيمار في المباريات التي سيخوضها الفريق على ملعبه في الوقت الراهن، وذلك لتجنب أي صدام جديد بين اللاعب والجماهير، لا سيما بعد حصول الإدارة على معلومة تُفيد بأن هناك أعداد كبيرة تنوي مهاجمته بشتى الطرق، منها رفع اللافتات وأيضًا إطلاق صافرات الاستهجان والشتائم.