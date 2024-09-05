بعد تصريح العام الأخير .. الكشف عن "الاستثناء" الذي سيحسم مصير صلاح مع ليفربول

تصريحات صادمة خرج بها الجناح المصري

رغم تلميحه بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع ليفربول، إلا أن النجم المصري محمد صلاح قد يبقى في أنفيلد لما بعد نهاية عقده في يونيو 2025.

صلاح خرج بتصريح مدوي عقب تسجيله في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3/0 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه سيحاول الاستمتاع بعامه الأخير في أنفيلد، وسيرى ما سيفعله بمستقبله في العام المقبل.

موقع "ليفربول إيكو" توصل إلى بعض المعلومات حول سير عملية توقيع صلاح على عقد جديد، وأشار إلى أن مايكل إدواردز المدير الرياضي العائد مؤخرًا للنادي الإنجليزي بمنصب موسع كرئيس تنفيذي للشركة المالكة، يقود عملية المفاوضات، مع الوضع في اعتباره إزالة أي عاطفة في اتخاذ القرارات.

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ومن المقرر أن يعتمد العقد الجديد لصلاح على ما يشعر به ليفربول تجاه مساهمته خلال الفترة الزمنية التي سيقضيها وفقًا لهذا العقد، مع إيمان إدارة النادي بأنه من الصعب على أي لاعب التطور أو التحسن من سن 32 فصاعدًا، بل الطبيعي يحدث انحدار في المستوى.

ومع امتلاك صلاح لأكبر عقد على الإطلاق في تاريخ ليفربول، فإن الأمر ليس بهذه البساطة بتجديد عقده ومنحه المزيد من الأموال، في ظل الوضع المالي للنادي الذي يعتمد بشكل كبير على الاكتفاء الذاتي.

ولكن في حالة صلاح، قد تكون هناك حجة للقيام بأي استثناء، لأنه لاعب فريد من نوعه ويواصل تحطيم الأرقام القياسية بصفة مستمرة، وأصبح مؤخرًا أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في حقبة البريميرليج الحديثة بتسجيل 214 هدفًا.

وتحدث "ليفربول إيكو" مع مصادر مقربة من الجناح الذي ارتبط بالانتقال للاتحاد السعودي الموسم الماضي، والتي أكدت أن اللاعب يشعر بالاستقرار الشديد في النادي، وأن عائلته مستقرة ولا تريد المغادرة، وهو ما يعتبر انعكاسًا لتصريحاته الأخيرة عن انتماء ابنته إلى مدينة ليفربول.

وعلى الجانب الرياضي، يطمح صلاح في الاستمرار مع الريدز لفترة أطول لتحقيق المزيد من الأرقام، والاقتراب من رقم أسطورة النادي إيان راش، حيث يمتلك المصري 214 هدفًا برصيده مقابل 339 لنظيره الويلزي، بالإضافة للتواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي لو وصل رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 28 هدفًا.

وتؤكد كل هذه المعطيات أن مفاوضات صلاح مع ليفربول للتوقيع على عقد جديد لن تكون معقدة، لكنها ستكون بحاجة إلى بعض الوقت للاتفاق على بعض الأمور المالية للنجم الذي يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه استرليني، شامل أرباحه من عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية وأجره مع ليفربول.