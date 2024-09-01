"ليس قراري"

صرّح المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أن هذا الموسم سيكون "الأخير" له على ملعب آنفيلد، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث معه أحد بشأن تجديد عقده.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على حساب مانشستر يونايتد 3-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع هدفين وسجل آخر.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي" عقب المباراة: "لقد قضيت صيفًا جيدًا، كان لدي وقت طويل لمحاولة البقاء إيجابيًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كما تعلمون، إنها سنتي الأخيرة في النادي، أريد فقط الاستمتاع بها ولا أريد التفكير، أشعر أنني حر في لعب كرة القدم وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وواصل: "لم يتحدث معي أحد في النادي عن العقود، لذلك أنا فقط أقول، حسنًا، أنا ألعب موسمي الأخير وأرى ما سيحدث في نهاية الموسم، الأمر ليس متروكًا لي، لكن لم يتحدث معي أحد من النادي. سنرى".

وينتهي عقد صلاح (32 عامًا) في يوليو المقبل، علمًا بأنه انضم إلى ليفربول في صيف 2017، علمًا بأن النادي الإنجليزي رفض عرضًا شفهيًا بنحو 100 مليون إسترليني لصلاح من الاتحاد السعودي للمحترفين في صيف 2023.