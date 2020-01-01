صلاح: لست أنا من يتوقف طموحه وهذه حقيقة خلافي مع ماني

صلاح يروي تفاصيل هامة عن مشواره ومرحلة ليفربول وما قبلها بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث محمد صلاح عن رحلته مع ليفربول وما قبلها في حديث مستفيض بعد تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا.

وكان صلاح قد تحدث عن ذلك الحلم في كثير من المرات خلال أوقات سابقة، وبعد تحقيقه، باتت هناك خطوات مقبلة أمامه في مشواره المستقبلي.

وظهر صلاح في حوار عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تحاور مع محمد سعدون الكواري مع النجم المصري عبر سكايب ليفتح قلبه ويدلي بتصريحات حول مشواره.

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وبدأ الحوار بالحديث عن التتويج التاريخي بلقب البريميرليج، والذي وصفه صلاح بالشعور الاستثنائي خاصة بعد رؤية رد فعل الجماهير وسعادتهم بعد هذا الإنجاز.

وأضاف: "منذ 5 سنوات حين كنت احتياطيًا في تشيلسي وضعت في رأسي أنني سأعود إلى الدوري الإنجليزي من جديد وأثبت نفسي في هذه البطولة، وهذا الكلام قلته من قبل حين وصلت إلى ليفربول "

وتابع: "الأجواء في ليفربول مختلفة وفي أنفيلد كل شيء يختلف عن بقية الملاعب، حتى حين زرت الملعب مع تشيلسي شعرت بإحساس مختلف، لدرجة أنني أقف وأتفرج وأستمتع فقط حين تبدأ الجماهير في غناء الأغنية الشهيرة قبل كل مباراة"

وأردف: "في بداية مشواري مع ليفربول تحدثت مع يورجن كلوب وشرح لي خططه للمستقبل وكيف يرى السنوات المقبلة، وحول أدواري أيضًا نظرًا لأن ماني كان يلعب في نفس مركزي، لذلك أردت معرفة هل سيكون أحدنا احتياطيًا للآخر أم سينتقل ماني للعب على الجبهة الأخرى"

واستمرارًا حول ماني، وضح صلاح حقيقة خلافه مع النجم السنغالي مؤكدًا أن الأمر كان مجرد عصبية ملعب فقط ولم يصل إلى حد الخلاف، وبعدها صنعا العديد من الأهداف لبعضهما ومررا الكثير من الكرات فيما بينهما.

وحول تجربة فيورنتينا واللعب في الدوري الإيطالي قال: "بعد فترة تشيلسي احتجت إلى تغيير الأجواء وكل شيء اعتدت على رؤيته حتى أجدد شغفي وحماسي، لذلك كانت فترة فيورنتينا هامة في مسيرتي ونقطة انطلاق نحو الأمام"

وأكمل: "في إيطاليا الأمور مختلف وتميل أكثر للتكتيك والخطط، وذلك ساعدني على التعلم أكثر والنضج والتطور كلاعب كرة واكتساب المزيد من المعرفة حول كرة القدم"

وأكد: "طموحي لن يتوقف، الاكتفاء بما حققت؟ لست أنا هذا الشخص، أجدد دائمًا شغفي وأهدافي حتى أستمر دائمًا في النجاح ولا أتوقف عن نقطة معينة وأقول لقد وصلت إلى ما أريد، في الطريق الذي رسمته لنفسي ما زال أمامي الكثير لأنجزه"

وفيما يخص أفضل لاعب في الموسم قال: "لو سألت 10 أشخاص حول استحقاق أي لاعب من ليفربول للجائزة سيوافق 9 منهم على أي لاعب في الفريق، الجميع قدم موسمًا كبيرًا واستثنائيًا، ولكنني سأختار هندرسون لدوره القيادي إضافة للدور التكتيكي وقيمته كلاعب"

وأخيرًا حول السنوات المقبلة لليفربول أكد صلاح أن هذا الفريق يلعب منذ 3 سنوات بنفس القوام، مما أدى إلى تعزيز الروح والرغبة في المواصلة بين المجموعة، الشيء الذي يعتقد أنه سيتم.

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يذكر أن صلاح قد تحدث بشكل عاطفي للغاية عن أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة في ذلك الحوار، حيث أكد أنه ساعده كثيرًا في بداية مسيرته.