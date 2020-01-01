صلاح: تعلمت من أبو تريكة وتجمعني به علاقة خاصة

صلاح يتحدث عن العلاقة الخاصة التي تجمعه بأسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة

تحدث محمد صلاح عن رحلته مع ليفربول وما قبلها وخص جزءًا من حديثه عن العلاقة الخاصة التي تجمعه بأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة.

وكان صلاح قد تحدث عن ذلك الحلم في كثير من المرات عن أبو تريكة، كما فعل أبو تريكة نفسه بالحديث المستمر عن رحلة صلاح وكفاحه وكونه فخرًا لمصر.

وظهر صلاح في حوار عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تحاور مع محمد سعدون الكواري مع النجم المصري عبر سكايب ليفتح قلبه ويدلي بتصريحات حول مشواره.

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وحول أبو تريكة، قال صلاح إنه تعلم كثيرًا من النجم المصري السابق، حيث لعبا سويًا بقميص منتخب مصر لـ 3 سنوات قبل اعتزال أبو تريكة، وفي الوقت الذي كان فيه صلاح لاعبًا صاعدًا.

وأضاف: "حين بدأت مسيرتي كان الجيل الذهبي لمنتخب مصر قد حقق 3 بطولات لكأس الأمم الأفريقية، لذلك حاولت في بداية مسيرتي التعلم من أبناء هذا الجيل، أبو تريكة ومتعب وحسام غالي ووائل جمعة وزيدان والبقية"

وتابع: "لقد اعتدت أن أسأل كثيرًا حتى لو لو أصاب ذلك زملائي بالملل، ولكنني لم أكن أكترث إلا بمعرفة المزيد من المعلومات واكتساب الخبرة، أبو تريكة لم يكن يمل من ذلك وكان يسعد لرغبتي الدائمة في التميز"

وأردف: "اعتدت سؤال أبو تريكة عن كل شيء وكيفية القيام به، وكان يستمتع بحواراتي معه، لذلك أشعر أنه ساهم في مسيرتي خلال مرحلة البداية، وجمعتنا علاقة قوية أحب الاحتفاظ بها للأبد"

وأكمل: "لا أحب أن تنقطع العلاقات الودية بيني وبين الآخرين، وهذا ما ينطبق على علاقتي مع أبو تريكة، نحن نتحدث دائمًا وهو أول من يهنئني بعيد ميلادي وأول من بارك لي على الفوز بالبريميرليج، وتقابلنا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتحدثنا كما اعتدنا"

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يذكر أن صلاح قد تحدث عن رحلته مع ليفربول والتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ومرحلة ما قبل التوهج مع الريدز والكثير من التفاصيل الهامة في مسيرته خلال الحوار ذاته.