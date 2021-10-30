صلاح عن هدفي سيتي وواتفورد: اللعب في الشوارع السر وراء ذلك

صلاح يحلل أهدافه الرائعة

عبّر محمد صلاح، مهاجم ليفربول عن شعوره بعد تسجيل هدفين ربما الأفضل في مسيرته حتى الآن، مؤكدًا أن لعبه في شوارع مصر هو السبب وراء ذلك.

النجم المصري يعيش فترة ربما هي الأفضل في مسيرته رفقة فريقه ليفربول من خلال الأداء الرائع والأرقام القياسية التي يحطمها في كل مباراة مع الريدز.

المهاجم المصري أصبح الأفريقي الأكثر تهديفًا في الدوري الإنجليزي متخطيًا النجم ديدييه دروجبا، وذلك بعد أهدافه الثلاثة المذهلة في مرمى مانشستر يونايتد، الأحد الماضي.

وفي لقاء أجراه صلاح مؤخرًا مع شبكة "Optus Sport"حلل صلاح هدفيه المذهلين في شباك مانشستر سيتي وواتفورد والتي شهدت مراوغة ومهارة كبيرة من الملك المصري الذي تلاعب بدفاع الفريقين.

ماذا قال صلاح عن هدفه في مرمى السيتي؟

بدأ اللاعب المصري حديثه ضاحكًا: "نعم، لقد شاهدت الهدفين مرة أخرى، لا يمكنني الكذب فقد شاهدتهما مرات عديدة".

وتابع: "ردة فعلي واحتفالي بعد هدف السيتي جاء بشكل طبيعي حين كنت أشير إلى أذني، حيث كلما كنت أراوغ لاعبًا كانت الجماهير تصيح بأعلى صوت لها، الأمر كان لا يصدق في أنفيلد والجماهير كانت متحمسة للغاية".

وأضاف: "اللمسة الأولى في لقطة الهدف هامة للغاية، خطتي كانت تكمن في وضع الظهير الأيسر خلفي أو الانطلاق في تجاه معاكس له قبل أن أواجه المدافع".

وواصل: "راوغت بيرناردو وسقط أرضًا ثم راوغت لابورت، حتى وأنا أشاهد الهدف أشعر بالحماس بسبب صوت الجماهير، لحظة دخول الكرة المرمى كانت لا تصدق".

وعن هدفه الآخر في مرمى واتفورد؟

انتقل صلاح للحديث عن هدفه في شباك واتفورد الذي كان مشابه بشكل كبير لهدفه في السيتي، حيث قال: "أما هدف واتفورد فلم أطلب الكرة حينها من الأساس، لقطة مروري من المدافع الأول هي ما نطلق عليه في مصر لعب الشوارع، إذا لعبت كرة قدم في الشوارع فستعرف كيف تراوغ بهذه الطريقة أما إذا لم تلعب من قبل في الشوارع فلن تتمكن من فعلها".

وأردف: "حينما راوغت المدافع الأول صاحت الجماهير بنفس الشكل مثلما فعلوا أمام السيتي. حينما دخلت لمواجهة المدافع قررت أن أراوغه للداخل لأنني فكرت أن المدافع سيظن أنني سأسدد بنفس طريقة هدف السيتي".

ثم اختتم المصري: "الشعور الجميل بعد ذلك هو مشاهدة الكرة تعانق الشباك، فبعد القيام بما قمت به فأنا لا أريد أن ينقذ أحد الكرة من على خط المرمى، وفي النهاية عندما ترى الجماهير وحماسها، هذا ما يجعل الهدف أكثر جمالًا".

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