ريال مدريد يستغل وضع برشلونة ويقترب من ضم هالاند وبوجبا!

الوضع صعب داخل البلوجرانا

يبدو أن الأجواء المضطربة التي تسود نادي برشلونة أثرت بالسلب على خطط الفريق لتدعيم صفوفه ومحاولاته للحصول على اللاعبين في فترة الانتقالات.

النادي الكتالوني يعيش أيامًا عاصفة، وأقال مؤخرًا مدربه رونالد كومان بعد سلسلة من النتائج السيئة كان آخرها الخسارة من رايو فاييكانو الأربعاء الماضي بالدوري.

النادي لم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارخوان كمدير فني مؤقت، وسط أنباء حول قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بدلًا من كومان.

بماذا أفادت التقارير؟

حسب ما ورد عن صحيفة "أس" الإسبانية فإن وصول الفرنسي بول بوجبا والنرويجي إرلينج هالاند أصبح أبعد بسبب الوضع الحالي الذي يمر به النادي الكتالوني.

العديد من التقارير كانت تتحدث عن احتمالية جلب برشلونة إحدى الصفقتين في الصيف المقبل، معتمدًا على استراتيجية الاستغناء عن اللاعبين الفائضين عن الحاجة أمثال فيليبي كوتينيو وغيره، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع بين رايولا، وكيل أعمال اللاعبين ورئيس النادي، جوان لابورتا.

ووفقًا لما نشرته "أس" فإن اللاعبين أصبحا أقرب للانتقال إلى الغريم التقليدي، ريال مدريد بعد أن أكدت أن وكيل الأعمال الإيطالي غير مقتنع في تلك اللحظة بخطوة اصطحاب اثنين من أفضل لاعبيه إلى "كامب نو" في الوقت الحالي.

كيف هو وضع بوجبا؟

في وقت سابق ارتبط اسم بوجبا بالعملاق الكتالوني ورغبة جوان لابورتا في الحصول على لاعب وسط بدني على غرار يايا توريه بالإضافة إلى أن قدوم اللاعب كان سيكون مجانًا، نظرًا إلى أن عقده سينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يمدد تعاقده حتى الآن، وكل الأمور تشير إلى بعد هذا الاحتمال.

ريال مدريد في الأيام الماضية أصبح هو الآخر منتبه تمامًا لوضع بوجبا مع يونايتد، وبحسب "أس" فإنه أحرز تقدمًا ممتازًا في محاولاتهم لإقناع اللاعب، على أمل جلبه مجانًا في الصيف المقبل.

كيف هو وضع هالاند؟

أما بالنسبة لهالاند، فالحديث في وقت سابق كان دائمًا عن أن برشلونة يفكر في إرلينج هالاند لقيادة مشروع البرسا المستقبلي، لكن عمليًا فالأمر يبدو معقدًا بعض الشيء،حيث سيتعين على النادي دفع مبلغ يتراوح بين 75 مليون يورو إلى 100 مليون يورو لبوروسيا دورتموند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النرويجي بسيجنال إيدونا بارك.

وبعد دفع هذا المبلغ، يتعين على برشلونة دفع مكافأة انتقال ضخمة لهالاند وراتب كبير، مع دفع عمولة يقال أنها ستصل إلى 40 مليون يورو لمينو رايولا، ولا يجب الإغفال عن عمولة والد اللاعب أيضًا.

وفي النهاية، فإن رغبة برشلونة تقع وسط منافسة شرسة تضم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ولا يبدو أن الوضع الحالي للنادي الكتالوني بمقدرته الفوز بتلك المنافسة.

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