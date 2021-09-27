"صلاح ظاهرة.. لكن الجماهير تحب توريس وسواريز أكثر منه"!

صلاح يواصل الانفجار مع ليفربول.

يرى بيتر كراوتش النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي أن الجماهير لا تُقدر المصري محمد صلاح مهاجم "الريدز" بالشكل الذي يليق بالمستويات التي يقدمها.

محمد صلاح أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي، وذلك بهدفه مساء السبت ضد برينتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

كما أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب أجنبي يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد الفرنسي تييري هنري والأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ماذا قال كراوتش عن صلاح؟

كراوتش، وفي المقال الذي كتبه لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قال: "صلاح ظاهرة، ومع ذلك لا يزال هناك هذا الشعور بعدم التقدير، ولا يمكنني أن أضع إصبعي على السبب".

وأضاف: "ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام التي تجذب الأنظار التي ينتجها في كل موسم أصبحت القاعدة".

وتابع: "إذا وضعنا صلاح في مقارنة مع فرناندو توريس أو لويس سواريز، نرى أنهما في مرتبة أعلى من التقدير، ويعتبران أكثر خصوصية من قبل مشجعي ليفربول، لكن لديه سجلًا تهديفيًا يتفوق عليهما".

وأكمل: "يجب أن نكون صادقين، فريق ليفربول الذي كان فيه سواريز يمكن وضعه ضمن أسوأ الفرق في الذاكرة الحديثة للنادي، لكن الفريق الآن زاخر بالنجوم، إذا كان صلاح في فريق متوسط القوة، سيكون هناك المزيد من التركيز على ما يفعله، الإدراك شيء مضحك حقًا".

وأردف: "صلاح يسير حاليًا لأن يحتل الجانب الهجومي الأيمن لأفضل تشكيل في تاريخ ليفربول، لقد ضمن هذا المركز بالفعل".

ماذا قال كرواتش عن تجديد صلاح مع ليفربول؟

كراوتش تطرق في مقاله إلى مسألة تجديد العقد بين صلاح وليفربول، وأكد نجم منتخب إنجلترا السابق على أن إدارة "الريدز" يجب أن تمنح اللاعب ما يستحقه.

وقال كراوتش: "الأولوية هي التأكد من موافقته على عقد جديد، إنه أفضل توقيع يمكن أن يحصلوا عليه، تمكنوا من تجديد عقود الجميع، وهو الأهم بينهم".

تابع: "الأمر قد يزعج قلة من الناس، لأن صلاح سيحصل حتمًا على راتب أعلى من فيرجيل فان دايك وساديو ماني والبقية، لكنه يدعم ذلك بالأرقام".

وأضاف: "مجرد إلقاء نظرة على أرقامه، إنه الآن ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول برصيد 131 هدفًا، ويمكنه بسهولة الوصول إلى المركز التاسع في الموسم الحالي".

𝐌 ⚽ 𝐒 𝐀 𝐋 𝐀 𝐇 💯



From his debut strike to THAT screamer against Chelsea, enjoy all 100 of @MoSalah’s #PL goals for the Reds 🤩 — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2021

وأكمل: "أنا منحاز بالطبع، لكن المهاجمين يستحقون المال، صلاح يفوز بالمباريات، أفضل شيء يمكن فعله هو التوقيع معه على عقد لخمس سنوات، وتأمينه مدى الحياة ليصبح أسطورة في ليفربول".

ماذا قال كرواتش عن فكرة انتقال صلاح إلى ريال مدريد؟

وفي مقاله، تحدث كراوتش أيضًا عن فكرة انتقال صلاح إلى ريال مدريد الإسباني، ورغبة الفريق الملكي في ضم الدولي المصري.

وقال كراوتش: "لا يوجد نادٍ في العالم يمكن لصلاح الانضمام إليه أفضل من ليفربول في هذه المرحلة".

وأضاف: "افتراضيًا، إذا ذهب إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي سيهدم كل ما بناه في أنفيلد، ولا توجد وجهات أوروبية لا تحتاج إلى تفكير، ريال مدريد وبرشلونة لم يعودا كالسابق، وهناك عوامل أخرى في باريس سان جيرمان ومزايا الدوري الفرنسي".

وتابع: "أي نادٍ يتمنى وجود صلاح، عناده أمام المرمى لا يُصدق، بغض النظر عن الطريقة التي يلعب بها ليفربول يسجل صلاح، لا شك أنه يجب أن يحصل على المزيد من التوقير".

وأكمل: "صلاح يمتلك العقلية التي تجعله يخرج غاضبًا من الملعب إذا لم يسجل، سوف يأخذ خيبة الأمل معه إلى المنزل، وهذا نادر في الوقت الحالي، جميع المهاجمين الكبار كانوا يفعلون ذلك".

واختتم كراوتش المقال بقوله: "تطورت اللعبة، وارتفع مستوى الدفاع، لكن تم تحطيم الأرقام القياسية بانتظام، ويجب أن نعتز برجال مثل صلاح ونشيد بهم".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا