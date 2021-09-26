أنت أم رونالدو؟ ماذا كان رد صلاح على سؤال لوفرين؟!

محمد صلاح يتلقى سؤالًا عن الأفضلية بينه وبين كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في الموسم الجاري!

تلقى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول سؤالًا عن الأفضلية بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

جاء هذا عن طريق زميله السابق في ليفربول ديان لوفرين الذي تحدث معه ليهنئه على هدفه رقم 100 الدوري الإنجليزي مع الريدز.

لوفرين بعد أن قام بتهنئة صلاح سأله إذا ما كان الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي سيكون من نصيبه أم من نصيب رونالدو.

النجم الكرواتي بعدها قام بحجب إجابة صلاح عن النشر، بالرغم من نشره للمحادثة كاملة بينهما والتي أجريت على برنامج "واتساب".

وكان صلاح قد سجله الهدف رقم 100 له بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع ميشيل أنطونيو لاعب وست هام برصيد خمسة أهداف وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن منذ عودته لصفوف مانشستر يونايتد، حيث لم يسجل في اللقاء الأخير ضد أستون فيلا.

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