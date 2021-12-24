"صلاح سيعتزل كرة القدم بسبب مصطفى محمد"

هجوم عنيف تعرض له مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي التركي، بسبب المستوى المحبط الذي ظهر به مع الفريق الفترة الأخيرة.

جلطة سراي لم يتمكن من الفوز في آخر سبع مباريات له بالدوري التركي، وخسر 21 نقطة خلف المتصدر طرابزون سبور.

الكاتب التركي ليفانت توزمان، استهدف مصطفى محمد وانتقد التعليقات القائلة بأنه الوريث الشرعي لمحمد صلاح نجم ليفربول.

ماذا قال الكاتب التركي؟

توزمان نصح جلطة سراي بعدم الاحتفاظ بخدمات الدولي المصري، والتركيز على ضم بدائل أفضل منه في المستقبل القريب.

وقال:"يجب ألا ينفق جلطة سراي 4 ملايين يورو لهذا اللاعب، يمكن العثور على بدائل أفضل بكثير منه".

وأضاف:"هو لا يصلح للفريق، البعض اعتقد أنه خليفة صلاح، ولو سمع صلاح هذه التعليقات لكان اعتزل كرة القدم".

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

المهاجم البالغ من العمر 24 سنة ظهر بمستويات مميزة في الأشهر الستة الأولى له مع النادي التركي، حيث سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة في نصف موسم.

وأما بالنسبة للموسم الحالي فقد وصل رصيده إلى خمسة أهداف في 16 مباراة، حيث انخفض مستواه كثيرًا، بعدما ارتبط بالرحيل والانتقال إلى بوردو الفرنسي الصيف الماضي.

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