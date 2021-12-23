رابطة الدوري الإسباني تمنع برشلونة من ضم توريس!

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود عقبة جديدة تقف في طريق برشلونة، للتعاقد مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الفريق الكتالوني قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيران توريس، من مانشستر سيتي، بناء على طلب المدرب تشافي هيرنانديز، ودخل بالفعل في مفاوضات مع الفريق الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب.

وبعد فترة من المفاوضات بين برشلونة، ومانشستر سيتي، توصل الفريقان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا إلى البلوجرانا، مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ولكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن هناك عقبة جديد تقف أمام برشلونة في سبيل التعاقد مع توريس، وهي قوانين اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة سيواجه أزمة في تسجيل عقد توريس إن وقع معه، بسبب وصول الفريق إلى الحد الأقصى من الأجور، وسيتعين عليه تقليل رواتب بعض لاعبيه لتسجيل اللاعب.

وأفادت "آس"، أن ماتيو أليماني المدير الرياضي للفريق الإسباني، سيعمل على خروج بعض لاعبي الفريق خلال يناير المقبل، مثل فيليبي كوتينيو، صامويل أومتيتي، لوك دي يونج وغيرهم من اللاعبين، لتوفير سيولة في النادي تسمح له بتسجيل توريس.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبيرة، وظهرت بشكل واضح في الصيف الماضي، عندما فشل في تجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي، وتأخر في تسجيل الصفقات الجديدة، بحسب قانون اللعب المالي النظيف وتقليل بعض لاعبي الفريق أجورهم.