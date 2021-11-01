"صلاح الأفضل في العالم، كل ما يلمسه يتحول إلى ذهب"

إيان رايت أسطورة آرسنال يؤكد أن محمد صلاح هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

أكد إيان رايت أسطورة آرسنال الإنجليزي على أن النجم المصري محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايت لصالح صحيفة "مترو"، وأكد خلالها أن النجم المصري عاد لأفضل مستوياته رفقة الريدز.

وعند سؤاله عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رد دون تردد: "محمد صلاح هو الأفضل".

وأضاف: "سأحب دومًا ما يقوم به جايمي فاردي وهاري كين أيضًا، كلاهما رائعان بمجرد أن يصلا للمستوى المطلوب".

وأردف: "لكن في الوقت الحالي لا يوجد من هو أفضل من محمد صلاح، هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي".

وأكمل: "محمد صلاح عاد لأفضل مستوياته مثلما فعل عندما جاء إلى ليفربول في الموسم الأول، كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده عشرة أهداف بعد مرور عشر جولات من البطولة.

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