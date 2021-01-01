صلاح: أريد الاستمرار في ليفربول، والإصابات أثرت أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح يتحدث عن أخبار الرحيل عن ليفربول، ومدى تأثير الإصابات على الفريق ضد مانشستر يونايتد.

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن رغبته في البقاء رفقة فريق ليفربول لأطول فترة ممكنة بعد الحديث عن إمكانية رحيله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح موقع "تي في تو" النرويجي، وأكد خلالها أن فريقه تأثر بالإصابات بشكل كبير أمام مانشستر يونايتد.

وقال صلاح: "لا أعرف حقًا، لو سألتني فأنا قلت من قبل إنني أريد البقاء في ليفربول لأطول وقت ممكن، لكن الأمر في يد النادي".

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وأضاف: "دائمًا ما أقدم 100% من قدراتي وسأستمر في تقديم كل ما لدي لهذا النادي حتى اللحظة الأخيرة لي مع ليفربول، أريد أن أفعل ذلك من أجل هؤلاء الذين منحوني الحب".

وأردف عن إصابات الفريق والتعادل مع مانشستر يونايتد: "بالطبع الإصابات أثرت علينا، خسرنا بعض اللاعبين الكبار في عدة مراكز مثل فان دايك وجوميز وجوتا لكن الجميع قدم كل ما لديه".

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وأكمل: "الأوضاع كانت ستصبح أفضل لو كان الجميع متواجد، لكننا لا نشكو فنحن نملك بعض الشباب الذين يقدمون أفضل مستوياتهم، علينا أن نتعامل مع الوضع الحالي ونستمر في العمل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن الجماهير: "ملعب الأنفيلد صعب للغاية والجماهير التي تظهر هنا تمنحنا الفارق، والأهم بالنسبة لنا هي صحة الجميع، نحن نقوم بالفحص بشكل دوري لكننا نفتقد الجماهير سواء في ملعبنا أو خارجه، لنأمل أن تتحسن الأمور قريبًا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 13 هدفًا.