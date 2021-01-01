أسطورة ليفربول: صلاح يريد ريال مدريد أو برشلونة ولكنهم يفضلون مبابي وهالاند

الحديث والشائعات لا تتوقف عن ربط النجم المصري بقطبي الليجا

أبدى جيمي كاراجر، قائد ليفربول السابق، رأيه في مستوى نجم الفريق محمد صلاح، وخصوصاً بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

ومنذ حديث صلاح مع صحيفة "آس" الإسبانية وعدم استبعاده الانتقال مستقبلاً إلى أحد كبار الليجا، ولم تتوقف الشائعات بخصوص هذا الصدد.

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وقال كاراجر مع "ميرور": "مو صلاح بالتأكيد أحد هؤلاء اللاعبين الذين يريدون النظر لمشوارهم ورؤية برشلونة أو ريال مدريد في سيرته الشخصية".

وأكمل: "البعض من اللاعبين ينظر لمشواره هكذا، أعتقد هازارد دائماً ما أراد الانتقال لريال مدريد في مدة معينة، وهذا أمر لا يصيبني بالمفاجأة".

وواصل القائد السابق: "قبل سنوات عندما كان صلاح يخطط لمشواره ربما كان هذا أمراً يريد فعله وتحقيقه، ولكن الوضع الآن أن الأندية لا تملك المال لضمه".

واستمر: "أنت تتحدث عن 100 مليون جنيه استرليني أو أكثر وأظن أن ريال وبرشلونة سيفضلون هالاند أو مبابي أو ماني بسبب عمره".

وختم: "لن يدفعون الأموال وعقده بعد مستمر لمدة قادمة، لذا أنا كمشجع لليفربول لا أخشى من رحيله، مؤخراً لم يكن في حالته كبقية الفريق ولكن رغم ذلك يتصدر ترتيب الهدافين، في العادة لا يستمر كثيراً دون تسجيل".

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ليفربول تعادل الأحد مع مانشستر يونايتد في قمة البريميرليج، ليستمر في نتائجه المتراجعة في الأسابيع الماضية، مما كلفه صدارة الترتيب.