بعد صفقة لودي .. حسم مستقبل ميشايل مع الهلال

الهلال يتخذ قراره بشأن ميشايل ديلجادو

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"البرازيلي ميشايل ديلجادو مستمر أم سيرحل؟".. سؤال يطرحه عشاق نادي الهلال بكثرة حاليًا، عن مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي مارسيليا الفرنسي، للتعاقد مع ظهيره الأيمن البرازيلي رينان لودي؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن قيده بدلًا من الساحر نيمار دا سيلفا جونيور "المصاب"، أو ميشايل.

البعض أيضًا تساءل "إذا تم قيد لودي بدلًا من نيمار.. فهل سيتعاقد الزعيم الهلالي مع جناح أو مهاجم أجنبي على أن يتم تسجيله في القائمة بدلًا من ميشايل؟!".

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وردًا على هذه الأسئلة.. أعلن الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المقرب من البيت الهلالي، استمرار ميشايل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الصويلحي أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على أن الهلال سيقوم بتسجيل لودي، في قائمة الفريق الأول، بدلًا من نيمار، حتى نهاية الموسم الحالي؛ على أن يعيد تقييم أجانبه، في الصيف القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي، على أن صفقة الظهير الأيمن البرازيلي، ليست من ميزانية لجنة الاستقطابات السعودية؛ حيث سيتحمل الهلال وداعموه، القيمة كاملة.

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