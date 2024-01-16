في انتظار الرسمي .. الهلال يحصل على "توقيع" صفقته الشتوية الأولى

الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024

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أخيرًا.. حصل مسؤولو نادي الهلال السعودي، على توقيع الصفقة الأجنبية، التي سيتم قيدها في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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الهلال قرر التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ بدلًا من نيمار، الذي تعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، ستبعده حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، وقع البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، على عقود انتقاله إلى الزعيم الهلالي، اليوم الثلاثاء.

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موريتو أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن نادي الهلال، أغلق صفقة لودي بشكل نهائي، في انتظار الإعلان الرسمي، خلال الساعات القادمة.

الظهير البرازيلي بدأ مسيرته في الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، قبل الرحيل إلى أوروبا من بوابة نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، والذي أعاره إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، قبل بيعه نهائيًا إلى مارسيليا، في صيف 2023.

ومع العملاق الفرنسي.. صنع رينان لودي البالغ من العمر 25 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، هدفًا وحيدًا فقط خلال 23 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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