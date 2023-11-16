صفقة ضخمة .. ثنائي عالمي يتنافس على "مقعد" نيمار في الهلال

من هو "بديل" نيمار في نادي الهلال؟

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يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، حددوا "بديل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من الإصابة.

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نيمار خضع لـ"عملية جراحية" في الأيام الماضية؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر، عن اتجاه الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل، رئيس شركة النادي "غير الربحية"؛ للتعاقد مع لاعب يجيد في مركز "9.5".

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وأعلن الجاسر في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، مفاضلة الهلال بين الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي برونو فيرنانديز؛ لضم أحدهما بديلًا عن نيمار.

تصريحات الجاسر؛ تأتي على الرغم من نفي بعض المصادر، تفكير الهلال في التعاقد مع ديبالا، من روما الإيطالي، رغم ترحيب النجم الأرجنتيني نفسه، بخوض تجربة اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن ناحيتها.. أكدت تقارير أخرى، على تجهيز المملكة العربية السعودية، مبلغ 100 مليون يورو لـ"شراء" فيرنانديز، من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في يناير القادم أو صيف 2024.

جدير بالذكر أن نيمار الذي انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر؛ بسبب إصابته الأخيرة.

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