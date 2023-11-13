ميركاتو السعودية | مصير سون ومحمد صلاح .. و100 مليون لقائد مانشستر يونايتد ومستقبل هدف الاتحاد

السعودية تطارد 5 أسماء عالمية من الدوري الإنجليزي الممتاز

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رصدت المملكة العربية السعودية، 4 نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ للتعاقد معهم بشكل رسمي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023، والذي أعقبه العديد من الصفقات التاريخية.

والرباعي المستهدف من المملكة، في الميركاتو الشتوي القادم؛ هم: "المصري محمد صلاح والبرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي سون هيونج مين والإنجليزي جادون سانشو".

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ووفقًا لصحيفة "التليجراف"، مساء اليوم الإثنين، يرفض نادي ليفربول الإنجليزي، التخلي عن صلاح بأي شكل، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث ستتأجل مناقشة الصفقة، حتى صيف عام 2024.

وبخصوص سون.. كشفت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة، عن أن اللاعب يستعد لـ"تمديد" عقده مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2026؛ ما يصعب من انتقاله إلى الملاعب السعودية.

ويعتبر سانشو - حسب نفس الصحيفة -، الأقرب للانتقال إلى دوري روشن السعودي؛ خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما سيقدّم المسؤولون عن الرياضة في المملكة، عرضًا جديدًا إلى ريتشارليسون، لضمه من توتنهام، في يناير القادم.

ريتشارليسون كان هدفًا كبيرًا لنادي الاتحاد السعودي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن مسؤولي العملاق الإنجليزي، رفضوا التخلي عنه، بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر.. تجهز السعودية، عرضًا ضخمًا للتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديش، قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وفقًا لصحيفة "Fichajes".

الصحيفة أعلنت تجهيز المملكة، مبلغ 100 مليون يورو للتعاقد مع فيرنانديش؛ حيث من المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية مع اللاعب، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن فيرنانديش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من العملاق البرتغالي سبورتينج لشبونة؛ وفي عقد حتى 30 يونيو 2026.

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