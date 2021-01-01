صفقة تبادلية "خيالية" تلوح في الأفق بين برشلونة وباريس سان جيرمان

يا لها من مفاجأة..

بدأت الصحف الإسبانية والفرنسية في طرح إمكانية عقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة وباريس سان جيرمان الصيف المقبل.

هذه الصفقة تنطوي على عودة نيمار دا سيلفا مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، في مقابل مغادرة عثمان ديمبيلي باتجاه ملعب حديقة الأمراء.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن غرفة خلع الملابس في باريس غاضبة من تصرفات نيمار المختلفة مؤخرًا، مما جعل الإدارة تبدأ في البحث عن بدائل له في المستقبل.

اسم عثمان ديمبيلي طُرِّح بقوة على طاولة النادي الباريسي لخلافة نيمار، خاصةً وبعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في كامب نو هذا الموسم مع المدرب رونالد كومان.

عقد الدولي الفرنسي ممتد مع برشلونة حتى صيف 2022، وتعكف الإدارة الجديدة برئاسة جوان لابورتا على تمديده وسط غموض كبير من موقف اللاعب النهائي حيال الأمر.

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وحسبما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، فإذا ما قرر صاحب الـ23 عامًا ألا يجدد عقده مع البرسا، ستقوم إدارة لابورتا ببيعه هذا الصيف للاستفادة المادية من خلفه بدلًا من الرحيل مجانًا في 2022.

على هذا الأساس، قد تنمو فكرة مبادلة ديمبيلي بنيمار، خصوصًا وأن الدولي البرازيلي لم يخفِ في كل مناسبة رغبته في العودة من جديد لمزاملة ليونيل ميسي ببرشلونة.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن التقارير الواردة من الصحف الفرنسية سبق وأن أشارت إلى أن نيمار اقترب من التجديد مع باريس حتى 2026، وإن تغيّر الوضع بعد واقعة طرده الأخيرة في مباراة ليل.

جدير بالذكر أن موندو كشفت أيضًا عن وجود رغبة من باريس في التعاقد مع أنطوان جريزمان، غير أن الدولي الفرنسي لا يود مغادرة البرسا حاليًا وتحديدًا لا يود ارتداء قميص بي آس جي.