برشلونة يستقر على موقفه النهائي من بقاء ديمبيلي

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

بدأ نادي برشلونة الإسباني، اتخاذ خطوات جدية، بخصوص الملفات الهامة بالفريق الأول، وعلى رأسها التجديد للاعبين المهمين.

جوان لابورتا رئيس النادي يفكر حاليًا في حسم مصير ليونيل ميسي، إيلاش موريبا ومينجويزا والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البداية ستكون من خلال ديمبيلي، حيث يطمح برشلونة في التجديد له قبل نهاية الموسم الحالي.

الدولي الفرنسي عقده مستمر مع الفريق حتى يونيو 2022، وهناك رغبة قوية داخل برشلونة للتجديد له حتى 2025 ومنعه تمامًا من الرحيل.

ويأتي ذلك بسبب التحسن الكبير في مستوى اللاعب الفترة الأخيرة، بعدما ابتعدت الإصابات عنه، وأصبح من اللاعبين المفضلين للمدرب رونالد كومان.

المؤشرات الأولية تؤكد رغبة ديمبيلي في البقاء، حيث من المقرر أن يتخذ القرار النهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن يحاول برشلونة إغراء اللاعب ماديًا بزيادة مستقبلية في الراتب، لصعوبة توفير ذلك في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية للنادي.

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وفي حالة رفض اللاعب للتوقيع على عقد جديد، سيقوم برشلونة بعرضه للبيع فورًا، تجنبًا لرحيله عن النادي بالمجان العام المقبل.

يذكر أن ديمبيلي الذي ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بصناعة 4 في كل البطولات هذا الموسم.