"لن تكون صفقة تبادلية" .. لاعب الهلال يختار التعاون ويُنهي رحلة الإصابات الطويلة!

أصبح نادي التعاون، على مقربة من حسم صفقة جديدة من الهلال، خلال فترة الميركاتو الصيفي، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ويستعد التعاون للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم المُقبل، وهي بطولة المستوى الثاني في المنافسات الآسيوية، بعد احتلال المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 34 مباراة.

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن إدارة التعاون توصلت لاتفاق مع متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أجل التعاقد معه بشكل نهائي، ليضع المفرج حدًّا لمسيرته مع الزعيم، والتي شهدت غيابات طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

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وتلقى المفرج ثلاثة عروض من أجل التعاقد معه، في ظل اقترابه من الرحيل عن الهلال، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في أغسطس المُقبل، إلا أنه اختار الانتقال إلى فريقه الأسبق التعاون، بعقد لمدة 3 مواسم.

وانتقل متعب المفرج على سبيل الإعارة، إلى صفوف التعاون في يوليو 2018، قادمًا من فريق الهلال تحت 23 عامًا، ولعب موسمًا واحدًا، توج خلاله بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري السعودي، قبل العودة إلى الهلال الذي قرر تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019، ثم تمت إعارته لصفوف الشباب في موسم 2019-2020.

وخاض متعب المفرج 27 مباراة مع الهلال، خلال مسيرته بشكل عام، وكانت أبرز مشاركاته، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أمام بوهانج ستيلرز الكوري، كما شارك في كأس العالم للأندية 2022، إلا أنه لم يتمكن من اللعب سوى دقيقة واحدة فقط خلال موسم 2023-2024، وكانت في الجولة الأخيرة أمام الوحدة، حيث خضع المفرج لعمليتين جراحيتين في الرباط الصليبي والغضروف خلال عامي 2022 و2023.

وارتبط اسم متعب المفرج، بصفقة تبادلية محتملة بين الهلال والتعاون، في ظل تردد أنباء حول اقتراب المدافع عون السلولي من ارتداء قميص الزعيم، قبل أن يكشف الإعلامي سيف السيف، عن عدم حقيقة انتقال السلولي.