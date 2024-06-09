"لعب دقيقة واحدة في موسم الثلاثية" .. الهلال يقرب لاعبه من الرحيل بعد رحلة مليئة بالإصابات!

رحلة قصيرة حزينة مع الهلال..

أصبح متعب المفرج، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، قريبًا من مغادرة قلعة الزعيم، بعد رحلة شهدت الكثير من الإصابات للاعب، منذ انتقاله إلى الفريق في يوليو 2019.

وشارك المفرج لمدة دقيقة واحدة، هذا الموسم، وكانت في مباراة الوحدة، بالجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، فيما غيبته الإصابة عن كافة مباريات الموسم الأخرى.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن متعب المفرج، يقترب من مغادرة الهلال؛ لعدم توصله إلى اتفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده، الذي يتبقى أقل من شهرين على نهايته، علمًا بأن اللاعب يمتلك العديد من العروض، من قِبل أندية دوري روشن السعودي.

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وخضع متعب المفرج لعمليتين جراحيتين خلال مشواره مع الهلال؛ حيث خضع لجراحة الرباط الصليبي في مايو 2022، وأخرى في الغضروف في فبراير 2023، ليغيب لفترات طويلة عن الملاعب، مكتفيًا بخوض 27 مباراة فقط مع الهلال منذ قدومه في 2019.

وحقق الهلال موسمًا استثنائيًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعدما حقق لقب دوري روشن السعودي، بأكبر رصيد نقطي بموسم واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 96 نقطة، كما فاز بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وصنع رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، كأكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.