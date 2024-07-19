كواليس جديدة تكشف سبب تحول وجهة بينتو من الاتحاد للنصر!

صفقة الحارس البرازيلي تؤجج النار بين العملاقين

كشف الصحفي السعودي عدنان جستنيه، تفاصيل جديدة في الأزمة القائمة بين النصر والاتحاد بشأن صفقة الحارس البرازيلي بينتو، المنضم حديثًا إلى النصر.

ووقعت إدارة النصر عقدًا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قادمًا من نادي أتليتيكو باراناينسي، يمتد حتى عام 2028، رغم أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الاتحاد.

وتسببت هذه الصفقة في زيادة الشق بين إداراتي الاتحاد والنصر، خصوصًا بعد اعتراف لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي المستقيل، بأن ناديه كان قريبًا من التوقيع مع بينتو قبل 10 أيام.

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وقال جستنيه في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "الاتحاد ما رفع اسم الحارس بينتو للجنة الاستقطاب أساسًا، لأن اللاعب وقتها كان عنده عرض من نادي إنتر الإيطالي لعله يجد الفرصة ليلعب في صفوف منتخب بلاده البرازيل".

وأضاف: "هذا كان عذره الأول، كما أن المبلغ الذي طلبه الحارس البرازيلي آنذاك كان عاليًا جدًا ولهذا السبب لم يكمل نادي الاتحاد مفاوضاته".

وتابع جستنيه: "على ضوء هذه الحقائق بما فيها من معلومات صحيحة، الإجراء الذي قام به نادي النصر نظامي بعدما وفر جزء كبير من الصفقة".

وختم: "إدارة نادي الاتحاد تعمل حاليًا من خلال المدير التنفيذي والمدير الفني على قدم وساق للتعاقد مع حارس أجنبي على مستوى عالٍ جدًا".

جدير بالذكر أن سيناريو صفقة بينتو، يعيد إلى الأذهان ما حدث في صيف عام 2021؛ عندما كان نادي الاتحاد على وشك التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر؛ قبل أن يتدخل النصر، ويتعاقد مع اللاعب في النهاية.