على طريقة فينسنت أبوبكر .. لؤي ناظر يعترف بـ"خطف" النصر لصفقة الاتحاد

الاتحاد خسر صفقة مهمة لمصلحة النصر..

اعترف لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية" المستقيل، بخطف عملاق الرياض النصر، صفقة مهمة من العميد، في صيف العام الحالي.

العلاقة بين النصر والاتحاد، "متوترة" منذ عدة سنوات؛ ولكنها وصلت إلى أعلى درجاتها في أواخر عام 2021؛ عندما انتقل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى قلعة العميد، بعد فسخ العالمي عقده رسميًا.

ونقل الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تصريحات لناظر؛ يتحدث فيها عن صفقة انتقال الحارس البرازيلي بينتو إلى نادي النصر.

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وقال رئيس الاتحاد المستقيل، مساء اليوم الثلاثاء: "نعم.. كنا قريبين من أسبوع إلى 10 أيام، من التوقيع مع بينتو"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المثير في الأمر أن شاهين، قام بـ"إزالة" تغريدة تصريحات لؤي ناظر من حسابه الرسمي بـ"إكس"، بعد دقائق من نشرها؛ دون أن يكشف عن السبب.

وكانت مصادر خاصة للنسخة البرازيلية من موقع "جول"، أعلنت توصل نادي النصر إلى اتفاق مع أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، لـ"التعاقد" مع الحارس الدولي الشاب بينتو، مقابل 18 مليون يورو؛ وذلك بعد فشل صفقة إيدرسون.

جدير بالذكر أن سيناريو صفقة بينتو، يعيد إلى الأذهان ما حدث في صيف عام 2021؛ عندما كان نادي الاتحاد على وشك التوقيع مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر؛ قبل أن يتدخل النصر، ويتعاقد مع اللاعب في النهاية.