صفقة برشلونة: تبولت على نفسي خلال محادثتي مع تشافي!

تفاصيل غريبة في صفقة انتقال توري لبرشلونة..

كشف بابلو توري، الصفقة المحتملة لنادي برشلونة في الفترة القادمة، عن شعوره الخاص عندما كان يتحدث مع المدرب تشافي.

وكان صاحب الـ 19 عامًا قد ربطته التقارير الصحفية بالنادي الكتالوني قبل أن يوضح للجميع أنه وافق على الذهاب للبلوجرانا على الرغم من إغراءات ريال مدريد المالية.

لكن الطريف في القصة، هو ما قاله توري حول "التبول" الذي حدث له، عندما تحدث مع مدرب برشلونة لشرح المشروع الكتالوني له.

ماذا قال توري؟

قال النجم الشاب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كنت خارج الفريق الوطني في لاس روزاس وكان ذلك عندما أجريت مكالمة فيديو مع تشافي".

وواصل: "كان يشرح لي المشروع، ووقتها تبولت على نفسي".

وأردف: "لقد تحدثت مع ريال مدريد، ولكن حلمي كان اللعب والنجاح في برشلونة".

واختتم: "ريال مدريد قدم عرضًا أفضل من الناحية المالية، ولكن بالنسبة لي كان الأمر المهم هو اللعب في كامب نو، والأهم من ذلك أن المشروع الرياضي الذي قدموه لي كان واضحًا".

ماذا عن مسيرة توري حتى الآن؟

بابلو توري هو أحد الأسماء الواعدة في كرة القدم الإسبانية، حيث يلقب بـ "بيدري الجديد"، وهو لاعب في متوسط الميدان، خاصةً في مركز صناعة الألعاب.

ويشارك مع فريق راسينج سانتاندير، الذي ينافس في دوري القسم الثاني الإسباني، وشارك الموسم الماضي في 31 مباراة سجل من خلالها 10 أهداف، فيما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

اقرأ أيضًا..

رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم أنطونيو روديجر

مولر يحذر برشلونة وليفاندوفسكي: ريبيري أراد الذهاب لريال مدريد أيضاً

عيار مزعج وقدر عنيد .. الاتحاد يتألق والهلال يتوج بالدوري!