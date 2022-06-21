"صفقات برشلونة خدعة وخيالات صنعها لابورتا"

تسريبات فقط لوسائل الإعلام

خرج أنتوني فريشا المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة، للتشكيك في الصفقات التي يخطط لها النادي الكتالوني هذا الصيف.

فريشا خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة للنادي الكتالوني، أمام الرئيس الحالي جوان لابورتا، والذي يحاول النهوض بالنادي خلال أزمته المالية وضم العديد من النجوم.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، جول كوندي مدافع إشبيلية ورافينيا جناح ليدز هم أبرز الأهداف للابورتا بالميركاتو الحالي.

ومن جانبه علق فريشا على هذه الصفقات المحتملة قائلًا:"هل تعلم أنه لم يأتي ليفاندوفسكي ولا كوندي ولا رافينيا ولا برناردو سيلفا إلى برشلونة؟".

وأضاف:"أنتم تدركون هذه الحقيقة، أليس كذلك؟، يجب عليكم عدم تصديق كل ما يسربه النادي لوسائل الإعلام".

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Look back at Dani Alves’s brilliant career at Barça while visiting some of Camp Nou's most special spots.



11/12 pic.twitter.com/JjwU0ajNeW — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 21, 2022

ويواجه برشلونة صعوبات مالية بالغة لضم أهدافه هذا الصيف، مما جعل النادي يقوم بالتصويت على صفقة "الرافعات الاقتصادية" التي ستضخ مبالغ هائلة بخزينته.

جدير بالذكر أن فريشا كان المرشح صاحب عدد الأصوات الأقل في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها لابورتا.

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