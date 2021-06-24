"صفقات النصر رائعة .. والهلال يستحي إبرامها"

كيف سيكون موسم الهلال والنصر؟

يرى الناقد الرياضي عادل النجار، أن نادي النصر يعمل بشكل جيد، من أجل إعداد فريق مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم المقبل، وعلى العكس نادي الهلال، الذي لم يجري تعاقدات مميزة حتى الآن.

نادي النصر أجرى التعاقد مع صفقتين، وهما البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما تعاقد الهلال مع المالي موسى ماريجا، واللاعب حمد اليامي من صفوف القادسية.

النجار قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "أرى الاستراتيجية التي وضعها نادي النصر، واضح أنه يعمل قبل نهاية الموسم للموسم الجديد، والدليل 3 صفقات أبرمها في احتياجات نادي النصر بالشكل الدقيق".

الناقد الرياضي تابع : "يهدف نادي النصر من الانتقالات التي أتمها لدوري أبطال آسيا في المقام الأول ثم الدوري، هذه الأمور لو تمت، سيكون اللقب الآسيوي في حوزته، بالإضافة للدوري السعودي".

عادل النجار واصل: "أما عن نادي الهلال، مستغرب أنه يبرم صفقات عن استحياء خلال الموسم الحالي أو السابق، على عكس المواسم السابقة، هل هناك أمور فنية مكتفين باللاعبين الموجودين، بالرغم من وجود هبوط كبير في مستوى الكثير من لاعبي الهلال".

واستطرد قائلًا: "كان من المفترض أن يعزز الهلال اللاعبين الأجانب في الشتاء، والآن نفس الحال مستمر في الهلال، هل يخفي صفقات معينة؟ أم سيستمر بمستوى الموسم الماضي؟".

مفاجأة .. نجم يوفنتوس السابق معروض على النصر

واختتم عادل النجار تصريحاته، كاشفًا عن رأيه في موسم الهلال، حيث قال: "إذا اكتفى الهلال بهاتين الصفقتين، أعتقد أنه لن يكون منافسًا على لقب الدوري هذا الموسم".