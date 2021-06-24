مفاجأة .. نجم يوفنتوس السابق معروض على النصر

النصر لم يحدد موقفه بعد من التعاقد مع اللاعب.

يبحث مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تدعيم صفوف الفريق الأصفر بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتعاقد نادي النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق جوانزهو الصيني، وأيضًا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي بشكتاش التركي السابق.

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وكشف الصحفي التركي الشهير أكرم كونور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ترشيح المغربي مهدي بنعطية، نجم يوفنتوس الإيطالي والدحيل القطري السابق، على نادي النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مهدي بنعطية، تم ترشيحه لفريق النصر، ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرارًا بشأن اللاعب من جانب إدارة نادي النصر".

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع مدافع أجنبي مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض رحيل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع المدافع المصري محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، ولكن نجح مسؤولي القلعة البيضاء في تجديد عقده، لتفشل الصفقة.