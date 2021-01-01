ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعرف على أخبار الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي التعاقدات الجديدة ومن هم الراحلون عن الأهلي في الميركاتو؟ وأكثر من ذلك..

يعد الأهلي أحد أعلام الكرة السعودية على مر التاريخ، فهو أحد أنجح الأندية في الدوري السعودي والقطب الثاني للعاصمة الثانية للمملكة جدة.

يمتلك الراقي طوال تاريخه زمرة من اللاعبين الرائعين سواءً كانوا مواطنين أو أجانب، ولعل النجم الأبرز له في السنوات الأخيرة هو السوري عمر السومة، الذي كسر العديد من الأرقام القياسية مع قلعة الكؤوس وشبهه الكثيرون بكريستيانو رونالدو في طريقة تسجيله للأهداف.

عادةً ما يضم الأهلي لاعبين مميزين في سوق الانتقالات في جميع المراكز، لكن ما يعيبه في الفترة الأخيرة هو كثرة رحيل اللاعبين وعدم الاستقرار في التشكيل لأكثر من موسم، بل لأكثر من عدة أشهر.

دخل النادي الأهلي سوق الانتقالات الشتوية 2021 وأمامه مجموعة من المشاكل التي يجب عليه حلها، سواءً من نجوم قريبون من الرحيل ودخولهم في الفترة الحرة، أو في الأزمة المالية التي قد تلاحقه حالة جميع أندية المملكة، بل جميع أندية العالم.

لكن هذا لا يعني أن الراقي لن يتحرك لضم أي لاعب في ميركاتو الشتاء، هناك مجموعة تعاقدات محتملة للفريق نستعرضها لكم في الأسطر التالية، بجانب الراحلون المحتملون مع فتح نافذة سوق الانتقالات.

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ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات؟

ضم الأهلي السعودي لاعب واحد فقط في سوق الانتقالات الشتوية 2021، هو مباي نيانج لاعب نادي رين الفرنسي.

Welcome M’baye Niang 🥁💚 pic.twitter.com/QjDFZD6jTG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021

وقد سبق لنجم الراقي الجديد اللعب لميلان وجنوى وتورينو في الدوري الإيطالي، إلى جانب واتفورد في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن يستقر في الدوري الفرنسي منذ سنوات.

صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021

اللاعب الفريق مباي نيانج رين

من رحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

عاد صامويل أوسو إلى الفيحاء بعد انتهاء فترة الإعارة مع الأهلي ورفضه التمديد، كما غادر فراس الغامدي إلى نادي خيمناستيك الإسباني في صفقة انتقالٍ حر.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، انتقل ماركو مارين من الأهلي السعودي إلى نادي الرائد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الراحلون من الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021