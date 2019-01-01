صراع خماسي على توقيع فهد خلفان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى فهد خلفان لاعب وسط نادي الإمارات 4 عروض للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وانتهى عقد اللاعب المنحدر من عائلة كروية مع الإمارات بنهاية الموسم الماضي، والذي شهد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

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وتتصارع أندية اتحاد كلباء وخورفكان والفجيرة على التعاقد معه، بجانب وجود عرض رابع من أحد أندية المقدمة في البطولة، وكذلك اهتمام ناديه بتجديد عقده لموسم إضافي.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية أن خلفان سيجلس مع وكيل أعماله قريبًا لدراسة كل تلك العروض واختيار الأفضل بينها.

يُذكر أن فهد خلفان بدأ مشواره مع الفجيرة وانتقل منه لشباب الأهلي (الشباب سابقًا) الذي أعاره لدبا الفجيرة، وقد وقع الصيف الماضي مع الإمارات لموسم واحد.