رسميًا | اتحاد كلباء يضم عبد السلام محمد وإبراهيم سرحان

صفقات النمور مستمرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل اتحاد كلباء نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي وأعلن رسميًا ضم إبراهيم سرحان وعبد السلام محمد.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه ضم المدافع عبد السلام محمد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بني ياس.

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وقد وقع صاحب الـ26 عامًا عقدًا يمتد لموسم واحد مع النمور.

وأعلن النادي كذلك ضم المهاجم إبراهيم سرحان من الفجيرة، وقد وقع صاحب الـ25 عامًا عقدًا يمتد مع النمور لموسمين.

يُذكر أن اتحاد كلباء سبق وأعلن ضم العديد من اللاعبين وأبرزهم ياسين البخيت وخالد شماريخ ويعقوب الحوسني وناصر عبد الهادي.