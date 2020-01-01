صراع حمدالله جوميس يُعيد ذكريات تنافس الشمراني وفيكتور سيموس

اللاعبان تصارعا بقوة على لقب الهداف

واصل نجما الهلال والنصر، بافيتمبي جوميس وعبد الرزاق حمدالله، هذا الموسم صراعهما الشرس على لقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والذي يبدو أنه حُسم لصالح النجم المغربي.

صراع اللاعبين بدأ الموسم الماضي، وقد تفوق حمدالله كذلك بالضربة القاضية محطمًا الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، إذ سجل 35 هدفًا مقابل 21 للمهاجم الفرنسي.

حمدالله يتصدر حاليًا قائمة الهدافين برصيد 28 هدفًا وبفارق ثلاثة أهداف عن جوميس، ومع بقاء مباراة واحدة للمهاجمين يبدو من الصعب أن يتنازل نجم النصر عن لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

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هذا الصراع الثنائي الشرس يُعيد للأذهان تنافس ناصر الشمراني مهاجم الشباب مع فيكتور سيموس نجم الأهلي موسمي 2010-2011 و2011-2012، إذ تصدر اللاعبان كذلك قائمة هدافي الموسمين في الدوري السعودي وعاشا صراعًا قويًا شبيهًا لما حدث الموسم الماضي ويحدث هذا الموسم لكن مع فارق هائل في الأرقام.

الشمراني نجح في حسم صراعه مع سيموس موسم 2010-2011 لصالحه بإحراز 17 هدفًا مقابل 16 لنجم الأهلي، فيما لم يتمكن أي من اللاعبين تجاوز حاجز الـ21 هدفًا في الموسم التالي 2011-2012 ليتصدرا معًا قائمة الهدافين.

الصراع بين اللاعبين تواصل في الموسم الثالث على التوالي، 2012-2013، لكنه لم يكن على الصدارة بل وسط الترتيب، إذ حسم سيباستيان تيجالي لقب الهداف لصالحه برصيد 19 هدفًا مقابل 12 لمهاجم الشباب و10 لنجم الأهلي.

بخلاف هذا الصراع الثنائي بين الشمراني وسيموس وبين حمدالله وجوميس، لم يشهد الدوري السعودي للمحترفين صراعًا ثنائيًا واضحًا بين مهاجمين على لقب الهداف لأكثر من موسم واحد أبدًا، إذ سيطر أحيانًا مهاجم واحد على اللقب مثل عمر السومة مواسم 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 أو تنافس عليه عدد كبير من اللاعبين.